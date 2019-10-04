Yenipazar Meslek Yüksekokulunda, ‘Öğrenci Yolu’ uygulaması

Yenipazar Meslek Yüksekokulu, okul bahçesinde ortaya çıkabilecek olası kazaların önüne geçebilmek amacıyla öğrenci yolu uygulaması başlattı.

Uygulama kapsamında, araçlar yalnızca okul girişinde park yeri olarak ayrılan küçük bir bölümü kullanabilecek. Ege Üniversitesinde, 16 Eylül 2019 günü çiçekleri sulayan traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Sezen Zambak’ın elim kazasından dolayı böyle bir uygulama başlatan okul yönetimi, öğrenci güvenliğini arttırmayı amaçladığını belirtti.

Öğrenciler de uygulama ile okul bahçesinin tümüyle kendilerine kalmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

AYDIN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:39

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