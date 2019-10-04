Efeler’in ‘Yeşil Ekibi’ haftayı sahada tamamladı

Kısa süre önce sorumluluğu Efeler Belediyesi’ne geçen Pınarbaşı Mesire Alanı’ndaki çalışmalar son sürat devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Emre Aydın Konseri öncesinde tüm birimlerini konser alanına yoğunlaştıran Efeler Belediyesi, konser sonrasında alana tekrar girerek planlanan çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak alana giren Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Pınarbaşı Mesire Alanı’nda ilk etapta yapılacakların sonuna gelen diğer birimler, bayrağı ilçenin yeşil ekibi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarına devretti. Bir haftadır Pınarbaşı’nda çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri gelecek ziyaretçilerin daha kaliteli zaman geçirmeleri için çalışıyor. Mesire alanındaki engebeli alanları düzelten ekipler, peyzaj çalışmaları gerçekleştirdi. Aynı zamanda ekipler konser ve kalabalık faaliyetler haricinde vatandaşlar tarafından kullanılabilmesi için konser alanının yeşillenmesi adına çim ekimi gerçekleştirdi.

“Cazibe merkezi olacak”

Devam eden çalışmalar ile ilgili konuşan Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, “Devraldığımız dönemden bu yana ekiplerimiz her hafta Pınarbaşı Mesire Alanı ile ilgili çalışmalar gerçekleştiriyor. Aldığımız geri dönüşler ise memnuniyet yönünde. Haliyle alan ile ilgili yapılan çalışmalarda bize motivasyon kaynağı oluyor. İlk etapta hedeflediğimiz çalışmaları tamamlamak üzereyiz. Çok kısa bir süre içerisinde Pınarbaşı cazibe merkezi olacak, çocuklarımız güvenle burada vakit geçirecek” dedi.

AYDIN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:39

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