Aydın Büyükşehir Belediyesi ‘Jeotermal’ konulu karikatür yarışması düzenledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'da uzun zamandır gündemin ilk maddesini oluşturan jeotermalle ilgili bir karikatür yarışması düzenliyor. 9 yaş üzerindeki amatörprofesyonel tüm katılımcılara açık olun yarışmayla jeotermal sahalarının Aydın'a ve Aydın halkına etkileri, sonuçları gibi konuların sanatçılar eliyle yansıtılması amaçlanıyor.

Yarışmaya başvuruların 11 Ekim'e kadar devam edeceği belirtildi. Yarışmayla ilgili jüri değerlendirmesi 1415 Ekim tarihlerinde yapılacak ve ödül töreni de 22 Ekim'de yapılacak. Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgilere www.aydin.bel.tr internet adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

Amatörprofesyonel tüm karikatürcüleri yarışmaya davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, amaçlarının Aydın'da jeotermal konusuna dikkat çekmek olduğunu söyledi. Jeotermalin hayata etkisini Aydınlıların çok iyi bildiğini söyleyen Başkan Çerçioğlu "Fakat bu etkiyi sanatçılarımızın elinden de görmek istiyoruz. Jeotermalle ilgili söylenebilecek birçok sözün yanı sıra karikatürcülerin çizgilerinin de bu konuyu işlemesini bekliyoruz. Onların da bu konuda çizilecek çizgilerinin olduğunu biliyoruz. O yüzden tüm karikatürcülerimizi yarışmamıza davet ediyorum. Özellikle de Oğuz Aral, Turhan Selçuk gibi Türk karikatürünün ağabeylerinin ekollerinin bu konuda çizilecek çok çizgisi olduğunu düşünüyoruz. Gelsinler bu çizgilerini bizimle paylaşsınlar" dedi.

AYDIN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:39

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 16:20

AKŞAM 18:56

YATSI 20:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.