Didim’de Hayvanları Koruma Günü barınakta kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Didim’de Hayvanları Koruma Günü barınakta kutlandı

İHA

Aydın'ın Didim ilçesinde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü dolayısıyla hayvan severler bir araya geldi.

Didim’de Hayvanları Koruma Günü barınakta kutlandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü dolayısıyla hayvan severler bir araya geldi.
Etkinlik yabancı uyruklu vatandaşlar katkı için kermes düzenlerken, çok sayıda hayırsever barınağa mama, ilaç ve barınma eşyaları bağışladı.
Didim Belediyesi hayvan barınağındaki etkinliğe Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Belediye Başkan yardımcıları Yusuf Deveci, Zeynel Şener ve Öznur Gündoğdu, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, CHP’li bazı belediye meclis üyeleri, Hayvanseverler, okul öğrencileri ile yabancı uyruklu vatandaşlar katıldı.

Etkinlik kapsamında CHP’li Gençler barınağa 4 adet hayvan barınağı bağışlarken, ilçedeki çok sayıda kişi, kurum ve kuruluş ise mama’dan ilaca, barınma malzemesinden bakım malzemesine kadar bir çok bağışta bulunuldu. İlçede yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların oluşturduğu grup ise ikinci el eşya ile börek ve tatlıları barınak yararına satışa sundu.
Etkinlikle ilgili bilgiler veren Belediye Başkan yardımcısı Yusuf Deveci “Bugün özel bir gün biz hayvan dostu belediyeyiz, sokaklarımızın muhtaç hayvanları tedavi ve rehabilite ediyoruz. İhtiyaç sahibi hayvanları alıyoruz. Bu tür etkinliklerle insanların hayvan sever olmasını sağlıyoruz. Bugün çocuklarımızı ağırladık. Bazı okullar ve kurumlar yardımda bulundu. Bu tür etkinlikleri yapıyoruz ki insanlar doğayı ve hayvanları sevsinler.”dedi.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise “Bu dünya yalnızca iki ayaklılar için değil 4 ayaklılar için de var. Dünyayı paylaştığımız en yakın dostlarımız. Onlarla olmaktan mutluyuz. Hayvanlar barınakta değil doğada olmalı. Burada hasta ve sakat hayvanlar var, bu işlemler yapılınca yeniden doğaya bırakılıyor; yeterli mi değil ama en azından barınak görevlilerimizi ellerinden geldiğince yapıyor. Önemli noktada; Didim’de sokak hayvan sayısı fazla bunun nedeni de hayvan severler; hem hayvanları seveceğiz hem de onlara bakacağız. Belediyemizde burada sorumlu bir görevi sorumluluk içerisinde yapıyorlar.”dedi.
Kaymakam Türköz, Başkan yardımcılarıyla birlikte barınağa gezerek, Barınak sorumlusu Veteriner Hekim Ali Karahallı’dan bilgiler aldı.

AYDIN

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 16:20
  • AKŞAM 18:56
  • YATSI 20:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Söke’de pamuğa kalite denetimi
YEREL HABERLER Söke’de pamuğa kalite denetimi
Didim Belediyesi'nden bisiklet yolu atağı
YEREL HABERLER Didim Belediyesi'nden bisiklet yolu atağı
Aydın Büyükşehir Belediyesi ‘Jeotermal’ konulu karikatür yarışması düzenledi
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi ‘Jeotermal’ konulu ...
Geyre’de altyapı çalışmalarından sonra üstyapı çalışmaları da tamamlandı
YEREL HABERLER Geyre’de altyapı çalışmalarından sonra üstyapı ...
Efeler’in ‘Yeşil Ekibi’ haftayı sahada tamamladı
YEREL HABERLER Efeler’in ‘Yeşil Ekibi’ haftayı sahada tamamladı
Yenipazar Meslek Yüksekokulunda, ‘Öğrenci Yolu’ uygulaması
YEREL HABERLER Yenipazar Meslek Yüksekokulunda, ‘Öğrenci Yolu’ ...
Kuşadası Belediyesi can dostlarını yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi can dostlarını yalnız bırakmadı
Yüzlerce çocuk Büyükşehir’in hayvan barınağını ziyaret etti
YEREL HABERLER Yüzlerce çocuk Büyükşehir’in hayvan barınağını ...
Meme Kanseri “Merakına Yenilsin” Halk Buluşmaları Forum Aydın’da başlıyor
YEREL HABERLER Meme Kanseri “Merakına Yenilsin” Halk Buluşmaları ...
Nazilli’de 82 yıllık tarih canlandırılacak Atatürk’ün Nazilli’ye gelişinin 82. yılı coşkuyla kutlanacak
YEREL HABERLER Nazilli’de 82 yıllık tarih canlandırılacak Atatürk’ün ...
Doğa Koruma’dan anlamlı sergi
YEREL HABERLER Doğa Koruma’dan anlamlı sergi
Nazili Belediyespor liderliğini perçinlemek istiyor
YEREL HABERLER Nazili Belediyespor liderliğini perçinlemek istiyor
Aydın’ın en anlamlı kafesi törenle açıldı Bu kafenin gelirlerinin önemli bir kısmı sokak hayvanlarının bakım ve tedavisinde kullanılacak
YEREL HABERLER Aydın’ın en anlamlı kafesi törenle açıldı Bu kafenin ...
Didim'de 47 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Didim'de 47 kaçak göçmen yakalandı
Elleri kelepçeli halde firar etti, polis her yerde arıyor
YEREL HABERLER Elleri kelepçeli halde firar etti, polis her yerde ...
Aşçı yardımcısı iken öğrencilerin 'şoför abla'sı oldu
YEREL HABERLER Aşçı yardımcısı iken öğrencilerin 'şoför abla'sı oldu
Kadın Doğum Hastanesi’nde Emzirme Haftası etkinliği
YEREL HABERLER Kadın Doğum Hastanesi’nde Emzirme Haftası etkinliği
Başak Koleji ekolojik okur-yazarlar yetiştiriyor
YEREL HABERLER Başak Koleji ekolojik okur-yazarlar yetiştiriyor
Söke OSB’nin gelecek planlaması devam ediyor
YEREL HABERLER Söke OSB’nin gelecek planlaması devam ediyor
Kuru meyve sezonu açıldı, ihracatı üç haneli rakamlara ulaştı Ege’den Eylül ayında 1 milyar 160 milyon dolarlık ihracat yapıldı
YEREL HABERLER Kuru meyve sezonu açıldı, ihracatı üç haneli ...
Beton mikseri viyadükte devrildi
YEREL HABERLER Beton mikseri viyadükte devrildi
Kuşadası’nda faciadan dönüldü Kuşadası çevre yolunda devrilen beton mikseri 150 metre sürüklendikten sonra durabildi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda faciadan dönüldü Kuşadası çevre yolunda ...
Cumhuriyet Tır’ı Nazilli’ye geldi
YEREL HABERLER Cumhuriyet Tır’ı Nazilli’ye geldi
Kuşadası’nda 8 ayrı suçtan da aranan cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 8 ayrı suçtan da aranan cezaevi firarisi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X