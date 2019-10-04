Söke’de pamuğa kalite denetimi

Aydın'ın Söke ilçesinde pamuk hasadının başlamasıyla Söke Pamuk Kalitesini Koruma Komisyonu tarafından denetimler başladı.

Komisyon, bu çerçevede çeşitli işletmelerin teslim aldıkları pamuklarda nem oranlarını ölçerek kontroller yaptı.

Söke’de geçtiğimiz yıl Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu’nun öncülüğünde başlatılan ve içerisinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası, Söke Ticaret Borsası gibi kuruluşların yer aldığı komisyon; geçtiğimiz hafta toplanmış ve pamuk hasat dönemi kararlarını açıklamıştı. Açıklanan kararlar doğrultusunda pamuğun gerektiği şekilde toplanıp, toplanmadığı arazilerde kontrol edilirken; diğer taraftan da çırçır fabrikalarına gelen pamuklarda işletmelerde kontrol ediliyor.

İşletme kontrolleri Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Behruni, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, Söke Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan’ın katılımıyla başlatıldı. İlk kontrol edilen işletme Söke TARİŞ pamuk alım tesisleri oldu.

Konuyla ilgili bilgi veren Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu senede pamukta kalitenin korunmasıyla ilgili komisyonumuzu valilik tebliği doğrultusunda kurduk. Ticaret Borsası Başkanımız, İlçe Tarım Müdürlüğü, Tariş, Ziraat Odası, Jandarma Komutanımız zaman zaman Sulama Birliği Başkanımızı da davet ediyoruz. Tek amacımız Söke pamuğunun kalitesinin daha yüksek seviyelere çıkması, özellikle nemli pamuk toplanmasının önüne geçilmesi. Bu sene kontaminasyonu önlemek adına da bir çabamız var. Sentetik karışımın önlenmesi için bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Söke TARİŞ 131 No.lu Pamuk Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu başkanı İsmail Özer ise açıklamasında; “Gerçekleşen pamukta kalite çalışmalarından çok memnunuz. Pamuk kalitesinin korunması açısından iyi bir çalışma. Gerekli tedbirlerimizi aldık, ona göre alımlarımıza başladık. Hayırlı sezonlar diliyoruz” dedi.

AYDIN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:39

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