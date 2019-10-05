Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'ndan kınama Saldırganların gerekn ceyazyı almaları için konunun takipçisi olacağız

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaptığı açıklama ile CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin’e yapılan saldırıyı kınadı.

Saldırı sadece CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'e değil Aydın'ın huzuruna yapılmış bir saldırı olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu açıklamasında,“Cumhuriyet Halk Partisi Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin’e yapılan alçak saldırıyı kınıyorum. Huzurun kenti Aydın’da meydana gelen bu saldırı, sadece Sayın Polat Bora Mersin’e değil Aydınımızın huzuruna ve birliğimizi bozmaya yönelik yapılmıştır. Saldırganların yakalanıp gereken cezayı almaları için konunun takipçisi olacağız” ifadelerine yer verdi.

AYDIN 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 16:19

AKŞAM 18:54

YATSI 20:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.