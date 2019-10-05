Kömür madeninin göçüğe neden olduğu iddiası

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde besicilik yapan, hayvanların yem ihtiyaçlarını ise tarlasına ektiği buğday ve yoncayla karşılayan Kadir Kurt (38), yakınına açılan kömür madeni ocağı yüzünden arazisinde göçükler oluştuğunu, oluşan çukurlara düşen 4 ineğin telef olduğunu söyledi. İlgili yerlere durumu ilettiğini söyleyen Kurt, yetkililerden yardım istedi.

Koçarlı'ya 30 kilometre mesafede kırsal Mersinbelen Mahallesi'nde besicilik yapan Kadir Kurt'un 28 dönümlük arazisinin yakınına, 7 yıl önce kömür madeni ocağı açıldı. İddiaya göre ocağın faaliyete başlamasıyla birlikte Kurt'un arazisinin çeşitli noktalarında, birçok kez göçük oldu. Bu göçüklere düşen 4 ineğinin telef olduğunu söyleyen Kurt, ayrıca arazisinin büyük bölümünün kullanamaz duruma geldiğini öne sürdü. Kurt, "Arazimizi ekerek, elde etiğimiz buğday ve yoncayla hayvanlarımızın yıllık yemini sağlıyorduk. Ama artık düz bir yer kalmadı. Her yer göçük ya da çatlak. Arazimiz elimizden gitti. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Gerekli yerlere gitmemize rağmen kimse bir şey yapmıyor" dedi. Son olarak bir düvesinin arazideki göçüklerden birine düştüğünü belirten Kurt, "Jandarmaya haber verdim. Onların da yardımıyla, düştüğü yerden kurtardık. Her gün bir hayvanımın telef olacağı korkusuyla yaşıyorum. 50 büyükbaş hayvanım vardı. Arazim bu hale geldiği için 20'ye düşürmek zorunda kaldım. Çare bulamazsam, bu dağ başında ne iş yaparım, geçimimi nasıl sağlarım" diye konuştu.



AYDIN 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 16:19

AKŞAM 18:54

YATSI 20:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.