Didim’de 15 düzensiz göçmen yakalandı

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Aydın’ın Didim ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu araçta 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği personeli tarafından, Akbük uygulama noktasında bir araç durduruldu. Araç içerisinde toplam 15 düzensiz göçmen yakalandı. Konu ile ilgili gözaltına alınan H.M. isimli şahıs “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:40

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