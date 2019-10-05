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Hayvanları Koruma Günü’nde, doğal ortamlarına bırakıldılar

İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde tedavileri tamamlanan Yılan Kartalı, Gökdoğan ve Kızıl Şahin cinsi üç yırtıcı kuş doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Hayvanları Koruma Günü’nde, doğal ortamlarına bırakıldılar

Aydın’ın Efeler ilçesinde tedavileri tamamlanan Yılan Kartalı, Gökdoğan ve Kızıl Şahin cinsi üç yırtıcı kuş doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şubesi Müdürlüğü 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında yapılan etkinlikler tüm gün boyunca devam etti. Forum Aydın Alışveriş Merkezinde fotoğraf sergisi açılışı ile başlayan etkinliler, Şube Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan İl Hayvanları Koruma Kurulu ve Mahalli Sulak Alan toplantısı ile devam etti. Toplantı sonrası doğada yaralı halde bulunan Yılan Kartalı, Gökdoğan ve Kızıl Şahin yapılan tedavilerinin ardından Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk GÜNAY ve beraberindeki hayvan severler tarafından doğaya bırakıldı.
Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, böyle anlamlı bir günde tedavileri tamamlanan üç yırtıcı kuşu doğal ortamlarına bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

AYDIN

05 Ekim 2019 Cumartesi

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