2015 Mayıs ayında açılan Tales Matematik Müzesi kapsamında oluşturulan, Tales Kampüs Ankara’da açıldı.

Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hayati Koca, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Topbaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Çalışkan, Tales Matematik Müzesi Kurucusu F. Alp Ayaydın, Ankara Tales Kampüs Kurucuları Seyfettin Vural, Ercan Vural ve Göker Cihan’ın katılım sağladığı ve kurdela kesme törenini gerçekleştirdiği açılış Ankaralılar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

Uluslararası literatürde “edutainment” olarak adlandırılan konseptin ülkemizdeki eksiğini gidermek amacıyla kurulmuş, eğitim, öğretim ve eğlenceyi harmanlayan bir müze olan Tales Kampüs, Tales Matematik Müzesi sergisi, Tales Kids sergisi ve Atölye çalışma alanlarından oluşuyor. Tales Kids 58 yaş aralığı çocuklara, Tales Matematik Müzesi ise 865+ bireylere hitap ediyor. Bugüne kadar her yaştan ve farklı disiplinlerden yaklaşık 300 bin meraklısını ağırlayan bu sergilerde misafirler, matematiğe dokunma ve onu somut olarak keşfetme fırsatını yakalıyor. Ankara Tales Kampüs, eğitimsel içeriklerin somutlaştırıp oyunlaştırılmasıyla çocukları ve gençleri sınav odaklı eğitimden bağımsız olarak geliştirmeyi, onlara matematiği ve bilimi sevdirmeyi hedefliyor.

Başak Eğitim Hizmetleri Kurucu Temsilcisi F. Alp Ayaydın konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “ Tales Kampüs, Türkiye’de yaygın olan matematik korkusunun ve matematiğe mesafeli duruşun neden olduğu bilimsel gelişim eksikliğine çare olmak amacıyla oluşturduğumuz bir müzedir. Ana misyonumuz her zaman söylediğimiz gibi bu ulusal projelerle matematik sevgisi ve farkındalığı yüksek nesiller yetiştirmektir. Tales Kampüs, bu misyonu matematiği soyut bir kavram olmaktan çıkarıp elle dokunabilir hatta oynanabilir bir formda ziyaretçilerine sunarak hayata geçirmektedir. Ankara ilinde açtığımız bu müzenin tüm Ankaralılar için hayırlı olmasını temenni ediyorum. İsteğimiz, Türkiye’de matematiğe dokunmayan kalmayıncaya kadar her ilde bu konseptte müzelerimizi oluşturmaktır” dedi.

Ankara Tales Kampüs Kurucusu Seyfettin Vural ise, “Öncelikle böyle bir müzeyi açmamıza her anlamda destek sağlayan Tales Matematik Müzesi Kurucuları F. Alp Ayaaydın ve Metin Akyol’a huzurlarınızda teşekkür etmek isteriz. Ankara ili artık, çok zengin bir matematik müzesine sahip, ülkemiz için bu denli gerekli ve faydalı bir projenin içerisinde olmak bizim için çok keyifli. Şimdi Ankara’daki öğrenciler, öğretmenler, gençler, 7’den 70’e herkes matematiğe dokunabilecek. Hepimize hayırlı olsun, ülkemizde yetiştirdiğimiz gençlerle daha güzel günler bizi bekliyor” diye konuştu.

Müzede olasılıktan Pascal üçgenine seri açılımlardan ardışık sayıların toplamına, parabolden asal sayılara, çevreyarıçap ilişkisine, tam kare açılımının geometrik ispatından çarpma işlemi mantığına kadar birçok istasyon yer alıyor. Ayrıca günlük hayattaki matematiği ilgi çekerek, altın orandan dört renk problemine, açıgörüntü sayısı ilişkisinden kanalizasyon kapağındaki sırra, Mimar Sinan köprüsünden perspektife, Sezar şifrelemesinden mantıksal oyunlara varan farklı örnekler ziyaretçilerle buluşuyor.

