Didim zeytin festivaline hazırlanıyor

Bu dev kupa sadece bir kulüpte var

Aydın’ın Didim ilçesinde, 111213 Ekim tarihleri arasında tarihi Apollon Tapınağı önünde düzenlenecek olan “4. Uluslararası Didim Zeytin Festival” hazırlıkları sürüyor.



Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Didim Zeytin Festivali etkinlikleri kapsamında ”Didim’de Zeytin” konulu fotoğraf yarışması düzenlendiğini, amatör ve profesyonel tüm fotoğraf sanatçıları 5 Ekim tarihine kadar katılmalarını bekletildiklerini belirtti.

Didim Ziraat Odası’nın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenledikleri Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Programı kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi konusunda da önemli açıklamalarda bulunan Yıldırım, özellikle üretim ayağında yer alan çiftçilerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezinin meslek edindirme programları kapsamında düzenlenen bilgilendirme seminerlerine katılımın sağlanması için özverili bir şekilde çalışacaklarını ifade etti.



Didim’de 111213 Ekim tarihleri arasında tarihi Apollon Tapınağı önünde düzenlenecek olan 4. Uluslararası Didim Zeytin Festivaline katılımın yoğun olması bekleniyor.

AYDIN 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:41

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