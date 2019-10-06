Kuşadası’nda Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı kuruldu Vakfın ilk etkinliğinde ünlü caz sanatçısı Hayati Kafe muhteşem bir konsere imza attı

Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı’nın kuruluşu resmen tamamlandı. Kısa adı KUSAV olarak belirlenen vakfın ilk etkinliğinde sahne alan ünlü caz sanatçısı Hayati Kafe, muhteşem bir konsere imza attı.

6 yıl aradan sonra yeniden kanatlanan Türkiye’nin ilk ve tek beste yarışması Altın Güvercin’in ardından Altın Güvercin ismi taşıyan bir kültür, sanat ve tanıtım vakfının da kuruluşunu tamamlayarak faaliyete geçmesi sanatseverler tarafından Kuşadası’nda kültür ve sanat adına atılan ikinci büyük adım olarak değerlendirildi. Resmi gazetede ilan edilerek resmen kurulan Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı’nın Başkanı Levent Köylü, vakfın amacını, “Türkiye Cumhuriyetinin Kültür, Sanat, Turizm ve tanıtım alanlarında gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu gaye ile Türkiye genelinde ve Kuşadası özelinde tarihi, turistik ve doğal zenginlikleri milli ve milletlerarası düzeyde tanıtmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek” olarak açıkladı.

KUSAV, Kuşadası’nın kültür ve sanat hayatına yön verecek

KUSAV’ın kuruluşu nedeniyle Kervansaray’da kokteyl düzenlendi. Kokteylin ardından sahne alan dünyaca ünlü caz yorumcusu Hayati Kafe davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. 72 yaşındaki ünlü jazz yorumcusu Hayati Kafe yaklaşık 2 saat süre ile sahne aldı. Hayati Kafe’ye sahnede yine Türkiye’nin ünlü müzisyenleri eşlik etti. Piyanoda Uğur Güneş, Kontrbas da Ozan Musluoğlu, Trompet de Tolga Bilgin ve davulda Ferit Odman’ın eşlik ettiği Hayati Kafe muhteşem performansı ile dinleyenleri mest etti.

KUSAV’ın kuruluşu nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Altın Güvercin Beste Yarışması’nın 6 yıl aradan sonra düzenlenmesi ile Kuşadası’na ayrıca önemli bir vakfın da doğduğunun müjdesini verdi. Başkan Ömer Günel “ Bu organizasyon ile birlikte Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı da doğdu. KUSAV Kuşadası’nın kültür sanat hayatına ayrı bir soluk getirecek. Vakıf Başkanı Levent Köylü bugüne kadar Kuşadası’nın kültür ve sanat hayatı için çok önemli işlere imza atmıştır. Hiçbir beklenti içinde olmadan Kuşadası için gecesini gündüzüne katan Levent Köylü’ ye bir kez daha teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki KUSAV kuruluşu Kuşadası’nın markalaşmasında önemli bir milat olacaktır. ” dedi.

KUSAV başkanı Levent Köylü ise derneğin kuruluşunda verdiği destek için Başkan Günel’e teşekkür ederek, “ Sayın Belediye Başkanımız Ömer Günel ile daha birçok başarılı organizasyona imza atacağımıza inanıyorum. Kendisindeki Kuşadası aşkı bizlere de büyük bir enerji veriyor. KUSAV Kuşadası’nın markalaşması için büyük bir enerji gösterecek. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kültür ve sanata verdiği önem bizim en büyük yol göstericimiz. Birçok projemiz hazırlık aşamasında. Kısa süre içerisinde Kuşadası’nda uluslararası fotografçıları ağırlayacağız. 2020 yılı itibari ile Kuşadası 12 ay boyunca fotoğrafçılığın dünyadaki merkezlerinden biri haline getireceğiz. Hedefimiz, Altın Güvercin Beste yarışmasını uluslararası platforma taşımak. Ayrıca, yakında caz festivaline ev sahipliği yapacağız. KUSAV, Kuşadası’nın İKSV'si(İstanbul Kültür Sanat Vakfı)olacak “ diye konuştu.

AYDIN 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:41

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