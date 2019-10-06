Gece kulübünden çıkarken silahlı saldırıya uğradı

- AYDIN'da, gece kulübünden çıktığı sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Mustafa Sayal (56), sağ dizinden yaralandı. Sayal, hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay, saat 03.00 sıralarında, Karacasu ilçesinde Yenice Mahallesi'ndeki gece kulübünde meydana geldi. Karacasu'nun eski Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı tarafından geçen yerel seçimlerde belediye meclis üyesi adayı olarak gösterilen ancak seçilemeyen Mustafa Sayal, eğlenmek için gece kulübüne gitti. Evine dönmek için gece kulübünden çıkan Sayal, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sayal mermilerin sağ dizine isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sayal, ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.FOTOGRAFLI



AYDIN 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:41

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