Efeler’de Çevre Film Günleri başlıyor

Efeler Belediyesi’nin bölgede yaşanan çevre sorunlarına dikkat çekmek adına düzenlediği “Çevre Film Günleri” 11 Ekim’de Gala ile başlayacak. Bölgede 5’i yabancı yönetmenlerce çekilen toplam 10 film ile birlikte toplam 26 filmin gösterimi yapılacak.

Efeler Belediyesi’nin toplumda ‘Doğa ve çevre bilincini arttırmaya’ yönelik bir algı oluşmasını sağlamak amacıyla düzenlediği Çevre Film Günleri çerçevesinde 5’i yabancı 9’u Türk 14 yönetmenin görev aldığı sinemacılar, toplam 10 kısa film çekti.

Efeler İlçesinde Jeotermal enerji santrallerinin sosyal doku ve insan hayatına etkilerini temel alan filmler için iki kez yöreye gelen sinemacılar, önce filmlerine esas olan senaryolarını oluşturmak için, yörede yaşayanlar başta olmak üzere, kurumlar ve STK’lar başta olmak üzere yoğun temas ve görüşmelerde bulundu. Ardından Efeler’e yeniden gelen yönetmenler, bu kez filmlerine konu olacak çekimleri yaptılar.

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay’ın seçim döneminden itibaren halka ‘çevre mücadelesi’ sözü verdiğini hatırlatarak bu kapsamdaki çalışmalar içerisinde yer alan filmlerin tamamlandığı ve 11 Ekim’de Forum’da Çevre Film Günleri’nin galası yapılacağı belirtildi.

Ödüllü Türk yönetmen Tahsin İşbilen’in koordinatörlüğünde gerçekleşen ‘Çevre Film Günleri’nde Rusya’dan Addis Gadzhiev, Almanya’dan Friederike Lorenz, Yunanistan’dan Maria Gediki ve Sofia Kallvourtzi ile İran’dan Mirabbas Khosravinezhad’ın Efeler’de çektikleri filmler gösterime girecek.

Türk yönetmenler Batuhan Köksal, Canberk Günay, Efe Önal, Emre Doğan, Işıl Türkfiliz, Kadri Özcan, Kubilay Aksun, Murat Yüksel ve Teoman Güneş’in Efeler bölgesinde çektikleri filmleri de halk ve sanatseverler izleme imkanı bulacak. Gala’dan sonraki gösterimler 1215 Ekim tarihlerinde 4 gün süreyle Efeler Belediyesi’nin Şükran Güngör Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu yapılacak.

AYDIN 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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