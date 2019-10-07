Aydınlı genç Hakim hastalığa yenik düştü

Makas şov bu kez faciayla bitiyordu!

Bugün ne oldu?

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Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek vefat eden Aydınlı Hakim Gülden Pekcan Duman bugün toprağa verilecek.

Yargıtay’da Tetkik Hakimi olan Gülden Pekcan Duman, bir süre önce amansız bir hastalığa yakalandı. Tedavisi devam eden hakim Duman, yapılan tüm tedavilere rağmen hayatını kaybetti. Genç hakimin vefatı ailesini ve sevenlerini üzdü. Hakim Duman’ın cenazesi bugün Efeler Beycamii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Mahallesi Mezarlığı’na defnedilecek.

Adalet Bakanı Gül’den taziye mesajı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Hakim Duman’ın vefatı ile ilgili olarak sosyal medya hesabından, “Yargıtay Tetkik Hakimi Gülden Pekcan Duman Hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kıymetli eşi Tuğrul Duman Hakimimize sabırlar, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” taziye mesajını yayımladı.

AYDIN 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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