Küçükbaş Hayvan ıslahı projesinin toplantısı yapıldı

Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinin proje lideri olarak katıldığı, “Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi” kapsamında Aydın, Denizli ve Uşak illerinde uygulanan alt projelerin, 2019 Yılı Proje Yürütme Kurulu Toplantısı, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen “Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi” kapsamında, Aydın (Kıl Keçisi, Karya Koyunu, Kıvırcık Koyunu), Denizli (Kıl Keçisi, Karya Koyunu) ve Uşak (Eşme Koyunu) illerinde uygulanan alt projelerin, 2019 yılı Proje Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleşti.

Proje Yürütme Kurulu; TAGEM Proje Koordinatör vekili Dr. Serdar Yağcı başkanlığında toplandı. Dr. Yağcı açılış konuşmasında; “Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi, ülke hayvancılığında birçok konuda ilk olma özelliği taşımaktadır. Proje sayesinde; birçok paydaş bir araya gelerek yapılan uygulamalar ile doğrudan sahaya olumlu bir etki sağlanmaktadır. Bu sayede, ülkemizde yerli hayvanlara dayalı damızlıkçı işletmeler ve verim kaydı tutulan işletmelerden söz edilebilir noktaya gelinmiştir” dedi.

Projelerle ilgili 2019 yılı çalışmalarının incelendiği toplantıda, yürütme kurulu gündem maddeleri görüşülerek toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, proje paydaşları olarak Proje Koordinatörü vekili Dr. Serdar Yağcı, Proje Liderleri, ADÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Orhan Karaca, Prof. Dr. İbrahim Cemal, Doç, Dr. Onur Yılmaz, Teknik Personel Veteriner Hekim Harun Alhan, İl Müdürlüğü yetkilileri, Aydın, Denizli ve Uşak Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanları, Nazmi Koşar, Kadir Özdemir ve Asım Küçükakın ile proje teknik elemanları katıldı.

AYDIN 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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