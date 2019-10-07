Buharkent MYO’daki kütüphane açıldı

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Buharkent Meslek Yüksekokulu’nda birinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen oryantasyon programının ardından hayırseverler tarafından oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Öğrencilerin uyum sürecini hızlandırma adına düzenlenen programa, İlçe Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Erol, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Buharken Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Prof. Dr. Mesut Kırmacı, akademisyenler ve birinci sınıf öğrencileri katılım sağladı.

Program kapsamında öğrencilerin öğrenim hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı okul yönetmeliğinin işleyişi, sosyal faaliyetler ve ilçenin sağladığı imkanların neler olacağına dair sunumlar yapılırken, protokol erkanı da öğrencilere güzel bir akademik yıl dilediklerini iletti.

Programda hayırseverler İbrahim Bozkurt ve İsmet Bozkurt’un katkıları ve birçok kişinin kitap bağışı ile oluşturulmuş kütüphanenin açılışı da gerçekleşti. Kütüphanenin açılışı protokol üyeleri tarafından yapılırken, hayırseverlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Buharkent MYO Müdürü Prof. Dr. Mesut Kırmacı’nın ‘Biyokaçakçılık’ konulu ilk ders sunumuyla devam eden oryantasyon programı, pilav ve aşure hayrının ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

AYDIN 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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