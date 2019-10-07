Elleri kelepçeli şekilde kaçmıştı, Jandarma yakaladı

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Aydın’ın Efeler ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere getirildiği hastaneden elleri kelepçeli şekilde kaçan hakkında yakalam kararı olan S.Y. saklandığı evde Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 03 Ekim tarihinde önce yol uygulaması esnasında hakkında ‘Konut Dokunulmazlığı ve hırsızlık’ suçlarından yakalama kararı olan S.Y’yi yakaladı. S.Y. hastanedeki işlemleri yapıldığı sırada elleri kelepçeli olarak kaçtı. Kaçan şahsı yakalamak için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlatmıştı. Jandarma ekipleri kaçan şahsın Koçarlı ilçesi Tekeli Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını belirledi. Yapılan operasyonda S.Y saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

AYDIN 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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