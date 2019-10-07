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Aytepe Büyükşehir ile renklendi

İHA

Aydınlıların özellikle hafta sonları aileleriyle birlikte giderek piknik yapıp dinlendikleri Aytepe Mesire Alanı çiçek bahçesine döndü. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çiçeklendirmede mevsime uygun rengârenk begonyalar kullanıldı.
Mesire alanında yaklaşık 1500 metrekarelik alan çimlendirilirken, çevrenin ve çiçeklerin korunmasına yönelik uyarı levhaları da yerleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından alanda dört mevsim çimlendirme yapılarak her daim yeşil kalması sağlanıyor. Çalışmaları yakından takip eden vatandaşlar ise yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

AYDIN

07 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:02
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 16:17
  • AKŞAM 18:51
  • YATSI 20:06
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