Aytepe Büyükşehir ile renklendi

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Aydınlıların özellikle hafta sonları aileleriyle birlikte giderek piknik yapıp dinlendikleri Aytepe Mesire Alanı çiçek bahçesine döndü. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çiçeklendirmede mevsime uygun rengârenk begonyalar kullanıldı.

Mesire alanında yaklaşık 1500 metrekarelik alan çimlendirilirken, çevrenin ve çiçeklerin korunmasına yönelik uyarı levhaları da yerleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından alanda dört mevsim çimlendirme yapılarak her daim yeşil kalması sağlanıyor. Çalışmaları yakından takip eden vatandaşlar ise yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

AYDIN 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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