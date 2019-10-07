Aydın’ın kıyı kesimlerine şiddetli yağış uyarısı

Aydın’ın kıyı kesimlerinde görülecek olan şiddetli sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün ve yarın bölgemiz genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak İzmir, Çanakkale ve Balıkesir il geneli, Aydın’ın kıyı kesimleri (Kuşadası, Didim, Söke, Koçarlı ve Germencik) ve Manisa’nın kuzeybatısında (Kırkağaç ve Soma) kuvvetli, İzmir’in kuzeyi (Bergama,Dikili ve Kınık), Balıkesir'in kuzey ve batısı (Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık, Havran, İvrindi, Balya, Gönen, Manyas, Bandırma, Erdek ve Marmara Adası), Çanakkale'nin güney ve doğusunda ( Ayvacık,Ezine, Bayramiç, Çan, Yenice, Biga) yerel olarak çok kuvvetli (3060 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

AYDIN 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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