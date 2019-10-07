Aydın’da Amatör Spor Haftası başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından hayata geçirilen “Amatör Spor Haftası” Aydın’da çeşitli sportif etkinliklerle başladı.

0713 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Amatör Spor Haftası boyunca çeşitli spor branşlarında müsabakalar yapılacak. Amatör Spor Haftası kapsamında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde sportif etkinlik gerçekleştirildi. Kurulan spor stantlarında atletizm, hemsball, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, cimnastik, badminton gibi spor aktiviteleri ile sporcular keyifli vakit geçirdi.

Amatör Spor Haftası kapsamında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çeşitli spor branşlarında gerçekleştirilecek olan müsabakalarda dereceye giren sporcular ve takımlar, madalya ile ödüllendirilecek.

AYDIN 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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