Milletvekili Savaş’tan İncir müjdesi TMO kuru incir alımına başlıyor

Son günlerde Aydın'ın en önemli konularından birisi durumundaki kuru incir gündemdeki yerini korurken, AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş'tan incire yönelik müjde geldi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kuru incir alımına başlayacağını açıkladı.

Milletvekili Savaş yaptığı açıklamada, " Geçtiğimiz hafta TMO Genel Müdürümüz ile bu konuyu görüşüp sürecin ön hazırlık çalışmasını başlatmıştık. Hafta sonu Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme toplantımızda Aydın Milletvekillerimizle birlikte Cumhurbaşkanımız ve Tarım Bakanımızla bu konuları görüşme imkanına kavuştuk. Bugün öğleden sonra Tarım Bakanımızla yeni bir görüşme daha gerçekleştirdim, Bakanımız heyecanla beklediğimiz güzel haberi verdiler. Cumhurbaşkanımızın onayıyla sürecin startı veriliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi incir alımına başlıyor. Aydınlı çiftçilerimize daha fazla destek vermek için her platformda bütün imkanları azami şekilde kullanma gayretindeyiz. İncir bizim için çok önemli. Hem incirimizin hem de incir üreticimizin hak ettiği kazanımları yaşaması en büyük gayemiz. Memleketimize hayırlı olsun diyorum. Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza bu büyük desteklerinden dolayı bütün hemşehrilerimiz adına teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

AYDIN 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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