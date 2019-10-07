Didim’de telefon hırsızı yakalandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın’ın Didim ilçesinde bir otelden ve iş yerinden telefon çaldığı belirlenen şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Didim’de faaliyet gösteren otelde meydana gelen telefon hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen İran Uyruklu A.F. isimli şahsın yapılan sorgusunda Yalı caddesi üzerinde faaliyet gösteren iş yerinden de bir adet telefon çaldığını beyan eden şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi.

AYDIN 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 16:17

AKŞAM 18:51

YATSI 20:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.