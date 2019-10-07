Buharkent’te otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.45 sıralarında Buharkent ilçesine bağlı Kızıldere Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli’den Nazilli istikametine seyreden E.E.D. yönetimindeki 35 HK 205 plakalı otomobil, Kızıldere Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Devrilen araçtaki sürücü E.E.D. ile aynı aileden M.D., H.D., A.D., A.D. ve H.D. çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine 112 ve AKS ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli AKS ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor

AYDIN 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 16:17

AKŞAM 18:51

YATSI 20:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.