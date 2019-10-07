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Böbrek ve karaciğer nakli olması gereken kızı için asansör yapılmasını istedi

DHA

- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, karaciğer enzim eksikliğine bağlı olarak böbrek yetmezliği, ilik kanseri ve eklem romatizması olan Tuğçe Bozdoğan (15), nakil için kadavradan uygun böbrek ve karaciğer bekliyor. Her geçen gün kızı gözünün önünde eriyen anne Kamile Bozdoğan (40), eşiyle boşanma davalarının sürdüğünü belirtip, "Annemin evinde, 3 katlı binanın teras katında kalıyoruz. Kızım, hastalığı nedeniyle yürümekte güçlük çektiği için buraya inip çıkmakta zorluk çekiyor. Kızım için asansör yaptırılması konusunda yardım bekliyorum" dedi.

- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, karaciğer enzim eksikliğine bağlı olarak böbrek yetmezliği, ilik kanseri ve eklem romatizması olan Tuğçe Bozdoğan (15), nakil için kadavradan uygun böbrek ve karaciğer bekliyor. Her geçen gün kızı gözünün önünde eriyen anne Kamile Bozdoğan (40), eşiyle boşanma davalarının sürdüğünü belirtip, "Annemin evinde, 3 katlı binanın teras katında kalıyoruz. Kızım, hastalığı nedeniyle yürümekte güçlük çektiği için buraya inip çıkmakta zorluk çekiyor. Kızım için asansör yaptırılması konusunda yardım bekliyorum" dedi.
Isparta'da otobüs şoförlüğü yapan eşiyle boşanma davası süren Kamile Bozdoğan, genetik karaciğer enzim yetmezliği nedeniyle 5 yıldır ağır sağlık sorunları yaşayan kızı Tuğçe Bozdoğan ve 5 yaşındaki Ecrin Bozdoğan ile Aydın'ın Nazilli ilçesinde Sümer Mahallesi'ndeki annesinin evinde kalmaya başladı. 5 yıl önce Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde karaciğer enzim yetmezliği teşhisi konulup, tedavisine başlanan Tuğçe Bozdoğan'ın rahatsızlığı zamanla daha da ilerledi. Tuğçe, bu hastalığına bağlı olarak böbrek yetmezliği çekmeye başladı. 1.5 yıl önce sevk edildiği özel hastanede doktorlar hem karaciğer hem de böbrek nakli olması gerektiğini bildirdi. Aynı anda hem karaciğer hem de böbrek nakli yapılacak olan Tuğçe, 1 yıldır kadavradan uygun organ bekliyor. Nakil yapılamadığı için karaciğerinde büyüme, iltihaplı eklem romatizması ve ilik kanseri de olan Tuğçe'nin, 5 yaşındaki kardeşi Ecrin Bozdoğan da karaciğer enzim yetmezliği rahatsızlığı bulunuyor. Ancak, Ecrin'in durumu ablasına göre daha iyi. Şu an için sadece ilaç tedavisi görüyor.
'KIZIM İÇİN BİR ŞEY YAPAMAMAK BANA ACI VERİYOR'
Çocuklarıyla ilgilendiği için çalışamadığını ve Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan yapılan aylık 1000 TL yardım ile geçimini sürdürmeye çalıştığını belirten anne Kamile Bozdoğan, tek isteğinin kızı Tuğçe için evlerine bir asansör yaptırılması olduğunu belirtip, hayırseverlerden ve yetkililerden yardım istedi. Anne Bozdoğan, "Kızım Tuğçe, böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle haftada 4 gün diyalize giriyor. Hastaneden döndüğünde çok halsiz oluyor. Eklem romatizması rahatsızlığı nedeniyle yürümekte güçlük çekiyor. Eşimden ayrıldığım için annemin evinde kalıyoruz. Kızımın rahatsızlığı nedeniyle, 3 katlı binanın çatı katında kalıyoruz. Çünkü burası kızım için daha hijyenik. Çünkü alt katta yaşlı annem kalıyor. O da rahatsız. Fazla bir arada olmamaları gerekiyor. Kızım Tuğçe, tedavi sonrası hastaneden döndüğünde buraya çıkmakta güçlük çekiyor. Çoğu zaman acısından ağlaya ağlaya çıkıyor. Mecburen kendisini kucağıma almak zorunda kalıyorum. Ancak, benim bu duruma üzüldüğü için bazen, 'Elimden tut, yavaş yavaş çıkayım' diyor. Bizi getiren şoförler bile kızımın durumunu gördüklerinde çok üzülüyorlar. Kızım için bir şey yapamamak bana acı veriyor" dedi.
'MADDİ DURUMUM NEDENİYLE BAŞKA BİR DAİREYE ÇIKAMAM'
Kaymakamlık tarafından başka binada alt katta bir daireye kiraya çıkmasının önerildiğini belirten Kamile Bozdoğan, "Bu şu an benim için mümkün değil. Çünkü, maddi durumumda bunu karşılamaya yetmez. Kimi zaman kızım Tuğçe'nin durumu kötüleşiyor hastaneye gitmek zorunda kalıyoruz. Ayrıca, kızım Tuğçe'nin tedavisi için her ay Ankara'ya gidiyoruz. O zaman diğer kızım Ecrin'e annem ve diğer yakınlarım bakıyor. Bu gidiş gelişlerde de çok fazla masrafımız oluyor. Bu nedenle kiraya çıkmak şu an çok da bizim çini sağlıklı olmaz" diye konuştu.
Kızı Tuğçe'nin karaciğer ve böbrek naklinin ardından ilik nakli de olması gerektiğine dikkati çeken Bozdoğan, "Ancak, bunun için donöre gerek yok. Çünkü boşanma davamızı süren eşimle kalan oğlum Hidayet Emre Bozdoğan kök hücresi kardeşininkiyle uyumlu çıktı" dedi.
'SAĞLIĞIMA KAVUŞUP, ŞEF AŞÇI OLMAK İSTİYORUM'
Tuğçe Bozdoğan ise "İlk hastalığım çıktığında iltihaplı romatizmam yoktu. Bu hastalıkta ilerledikçe yürümem hareket etmem zorlaştı. Şu an nakil aşamasındayım. Kadavradan nakil bekliyorum. Çocuk olduğu için genç bir verici istiyorlar. O yüzden de bulunması daha zor oluyor. Fizik tedavi de görüyorum. Ama 3'üncü katta yaşadığımız için inip çıkmak benim için çok zor oluyor, bazen de imkansız oluyor. Annem, teyzem yardımcı olmaya çalışıyorlar. O yüzden yardımseverlerden asansör mümkün olursa, nakil için de bir verici bulabilirsek çok mutlu olacağım. Şu an açık öğretimden lise 2'ye gidiyorum. Evde eğitime diyalize girdiğim için zaman kalmıyor. Sağlığıma kavuşup, ilerde şef aşçı olmak istiyorum" diye konuştu.

AYDIN

07 Ekim 2019 Pazartesi

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