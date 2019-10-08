10 ülke 7 bölge Didim’den geçti Didim’de Uluslararası Kültür Şöleni sona erdi

Aydın'ın Didim ilçesinde Yedi Bölge Şair, Ozan ve Yazarlar Kültür Derneğince düzenlenen, 10 ülkeden ve Türkiye'nin 7 bölgesinden şair, yazar ve ozanların bir araya geldiği "Uluslararası Kültür Şöleni" sona erdi.

Didim Ticaret Odası salonunda düzenlenen etkinlikte bir açıklama yapan Yedi Bölge Şair, Ozan ve Yazarlar Kültür Derneği Başkanı Birsen Anacak, Uluslararası Kültür Şöleninin birincisi Didim’de gerçekleştirdiklerini belirterek, Mevlana'nın yedi ilkesini benimsemiş bir dernek olduğunu, 10 ülkeden ve Türkiye'nin 7 bölgesinden şairler, ozanlar ve yazarların bir araya geldiğini belirtti.

Yazarların " Nerede bir Türk yaşıyorsa orası vatan, nerede bir anne ninni söylüyorsa orası toprağımızdır" söyleyişlerin dile getirildiği etkinlikte, şairler duygu dolu şiirlerini seslendirirken, Ozanlar da sazlar eşliğin de yörelerinden değişik ezgi ve derlemeleri dile getirdi.

Didim protokolü çelenk göndererek katılım gösterirken, protokol koltukları boş, yerel basın ve halktan katılımın olmadığı "Uluslararası Kültür Şöleni" program sonrası ülke bayrakların sallandırılmasıyla son buldu.

AYDIN 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:43

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