Aydın’da FETÖ operasyonu

İzmir merkezli aralarında Aydın’ın da bulunduğu 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. İzmir merkezli 11 ilde düzenlenen operasyon kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen, aralarında İzmir ve Manisa barolarına kayıtlı 2 serbest avukat, 1 üniversite öğretim görevlisi, 1 mühendis, 1 teknisyen, 3 esnaf, 4 muhasebeci, meslekten ihraç edilen 7 öğretmenin de bulunduğu 33 şüpheli ile aleyhlerinde ifade, teşhis, mahrem fişleme gibi deliller bulunan görevdeki 5 polis memuru, biri ihraç 1. Sınıf Emniyet Müdürü, 2 ihraç edilmiş komiser yardımcısı, 6 ihraç polis memuru, 3 mahrem imam, 1 gelir uzmanı olmak üzere toplam 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir başta olmak üzere Ankara, Aydın, Manisa, Uşak, Denizli, Çorum, Sivas, Osmaniye, Diyarbakır ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

AYDIN 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 16:16

AKŞAM 18:50

YATSI 20:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.