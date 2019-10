Ecofest Marmaris’te geri sayım başladı

Marmaris Belediyesi, en kapsamlı organizasyonlardan biri olacak olan festival için gün sayıyor. Aylardır hazırlığı süren Ecofest Marmaris, Cuma günü kapılarını açıyor.

Marmaris Belediyesi, üretime ve ekolojiye dayalı kent kimliği geliştirme projesine yönelik ilk adımı Ecofest Marmaris ile atıyor. Konserler, seminerler, atölyeler, sergiler gibi birçok etkinliğin yer alacağı üç günlük festival, 11 Ekim Cuma günü Burunucu Parkı’nda başlıyor.

Marmaris Belediyesi’nin üretime ve ekolojiye dayalı kent kimliği geliştirme projesinin farkındalık oluşturmaya yönelik ilk ve en önemli adımı olan uluslararası ekoloji festivali 13 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.

Her yıl çapını genişleterek hayata geçirilmesi planlanan Festival, Marmaris’in sahip olduğu doğal zenginliklerin öne çıkarıldığı üretime dayalı yeni ekodestinasyonlar oluşturulması; başlı başına bir destinasyon niteliğinde çok özel bir ekolojik köy inşa edilmesi ve belediye projelerinin ekolojik kriterler uyarınca hayata geçirilmesi gibi unsurlar içeren geniş çaplı ve uzun soluklu bir kent kimliği geliştirme projesinin ilk adımı ve vitrini niteliği taşıyor.

Bu yıl ilki yapılacak Ecofest Marmaris, üç gün boyunca dopdolu bir program sunulacak. Yoga ile başlayan etkinliklerde Yeşil Sahne Dinletileri & DJ performansları, EcoArt Sergisi, Mini Ekolojik Pazar & Yerel Ürün Stantları, Seminer, Forum ve Atölyeler yer alacak. Ege yöresine özgü yerel lezzetlerin sunulacağı alanda çocuklar için de atölyeler düzenlenecek.

Tamamen doğal malzemelerle yapılan ekolojik evde de çeşitli etkinliklerin düzenleneceği festivalde ünlü gruplar da sahne alacak. Cuma günü Anadolu'nun zengin müzik kültüründen beslenen efsane grup Moğollar’ın sahne alacağı festivalin ikinci gün konuğu ise sebzelerden yaptıkları müzik aletleri ile performans sergileyen The Vegetable Orchestra olacak. Patlıcan, salatalık, fasulye, havuç, pırasa, turp gibi sebzeleri izleyicilere sunacakları atölye ile müzik aletine çevirecek olan grubun konseri sırasında, artan sebzelerden yapılan çorba ikramında bulunulacak. Festivalin üçüncü gününde ise doğaçlamaya dayalı işaret dili ile müzik yapan İstanbul Soundpainting Orkestra; izleyicileri de müziğe dahil edeceği keyifli bir konser verecek.

Yeşil ve mavinin her tonunu barındıran Marmaris’in ekolojik özellikleriyle de dünyanın incisi olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Köylerinde hala organik tarımın yapıldığı, dünyanın en kaliteli balının üretildiği, meyvenin dalından koparıp yenildiği Marmaris’te üretime ve ekolojiye dayalı bir kimlik oluşturmak için yola çıktık. Ecofest de bunun ilk adımı. Herkesi bu renkli festivale bekliyoruz” dedi.

