Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Mimarlık Haftası’nı bu yıl yoğun bir etkinlik programı ile kutluyor. Uluslararası alanda ‘Herkes İçin Konut’ parolasıyla kutlanacak Mimarlık Günü etkinlikleri açılışında, mimarlık mesleğinde 50. ve 30. yılını dolduran üyelerin plaketle onurlandırıldı. Bu mimarlardan ikisi Söke’den Haldun Işıklı ve Turgay Avcı oldu.

Söke’de mimarlık camiasının olduğu kadar siyasi camianın da yakından tanıdığı isimler olan Mimar Haldun Işıklı önceki dönem Belediye Meclis Üyesiyken, Dr. Mimar Turgay Avcı ise bu dönem Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapıyor. Aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi’nden dönem arkadaşı olan Sökeli Mimarlar Haldun Işıklı ve Turgay Avcı’nın 1989 yılında başladıkları mesleklerinde 30 yılı doldurdukları öğrenildi.

Turgay Avcı sosyal medya üzerinden; “Meslekte 30 yılını dolduran mimarlara verilen plaket törenine Yıldız Teknik Üniversite'sinden dönem arkadaşım Haldun Işıklı ile birlikte katıldık” notunu iletti. Haldun Işıklı ise; “Meslekte 30 yıl geride kaldı. Hayırlısı ile nice gelecek yıllara” ifadesini kullandı.

AYDIN 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:43

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