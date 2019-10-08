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CHP İl Başkanı Ali Çankır; “Bu saldırı Aydın’ın huzuruna kardeşliğine yapılmıştır”

İHA

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Ali Çankır, 16 ilçe başkanı, kadın ve gençlik kolları başkanları ile birlikte bir grup tarafından geçtiğimiz Cuma günü saldırıya uğrayan CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'i ziyaret ettikten sonra il binasında basın açıklamasında bulundu.

CHP İl Başkanı Ali Çankır; “Bu saldırı Aydın’ın huzuruna kardeşliğine yapılmıştır”

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Ali Çankır, 16 ilçe başkanı, kadın ve gençlik kolları başkanları ile birlikte bir grup tarafından geçtiğimiz Cuma günü saldırıya uğrayan CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin’i ziyaret ettikten sonra il binasında basın açıklamasında bulundu.
CHP İl Başkanı Ali Çankır yaptığı basın açıklamasında, “Bizler CHP’nin örgüt temsilcileri olarak, alçakça yapılan bu saldırının CHP’ye yapıldığını, Aydın’ın huzuruna kardeşliğine ve demokrasi iklimine yapılmış planlı bir eylem olduğunu biliyoruz. Bu eylem şu anda yargıya intikal etti. Biz Türk adaletinin eşit adil ve tarafsızlığına mağduru koruyacağına inanıyoruz. Zanlılar serbest bırakıldı ancak, partimizin hukukçu arkadaşları tekrar bununla ilgili itirazlarını yaptılar. Aydın’ın birlik ve beraberliğine kast eden menfur saldırıyı, ziyaret ederek basın açıklaması ve sosyal medya paylaşım yoluyla veyahut da telefonla arayarak kınayan sivil toplum kuruluşlarımıza odalarımıza kamunun tüm paydaşlarına teşekkür ediyoruz. Net olarak duruş gösteren siyasi etik ve nezakete uygun davranan partilerin il başkanlığına da teşekkür ediyoruz. Onlar Aydın’da demokrasiye sahip çıkarak bu minvalde görüşlerini ve dileklerini bizlerle paylaştılar. İlçe başkanımızın yargıya intikal eden verdiği ifadeler doğrultusunda, ilçe başkanımız darp eden şahısların kimlikleri ve mensup oldukları adresler belli oldu. Biz CHP olarak genelleme yaparak hareket etmedik, kimseyi ötekileştirmedik. Millet ittifakında olduğu gibi bir çok ülkücü, milliyetçi kardeşimizle birlikte yol yürümekten onur duyduk. Ancak ilgili muhataplardan kurumsal bir kınama işitemediğimiz için Aydın kamuoyu içerisinde bu olaya ilişkin olarak birilerinin görüşlerini soruyoruz. Sessizliğe mi bürünecekler, yoksa bu planlı saldırıyı kınayacaklar mı ?” ifadelerine yer verdi.

AYDIN

08 Ekim 2019 Salı

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