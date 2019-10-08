ADÜ Hemşirelik Fakültesi’ne sözel bildiri ödülü

Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi’nde en iyi üçüncü sözle bildiri ödülünü almaya hak kazandı.

ADÜ Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim üyesi Rahşan Çam, Araştırma Görevlisi Büşra Şahin ve Hemşirelik Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencilerinden Tuğçe Bilge Yıldırım, Çeşme Ilıca Oteli Kongre Merkezi'nde gerçekleşen, 3. Uluslararası ve 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi’nde, en iyi üçüncü sözel bildiri ödülünü almaya hak kazandı.

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği tarafından düzenlenen kongrede, ‘Diyabetik Ayak Yarası Olan Hastaların Ayak Bakım Konusunda Bilgi, Davranış ve Öz Etkililiklerinin İncelenmesi’ konulu sözel bildiri ile en iyi üçüncü sözel bildiri ödülüne layık görüldü.

AYDIN 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:43

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