Başkan Ertürk, otizm ve down sendromlu çocuklarla buluştu

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, düzenlenen kahvaltılı programda otizm ve down sendromlu çocuklarla buluştu.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Atatürk Ortaokulu Müdürü Mehmet Pınar ve Cengiz Topel İlkokulu Müdürü Suat Çoban, Otistik ve Down Sendromlu çocuklar ve aileleriyle Pamukören Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Kuyucak Atatürk İlkokulu ve Cengiz Topel İlkokulu’nda eğitim gören ve Kuyucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince ev ziyaretlerinde tespit edilen Down Sendromlu ve Otizmli çocuklar ve Kuyucak Belediyesi’nin Pamukören Sosyal Tesisleri’nde düzenlemiş olduğu kahvaltı programında bir araya gelerek, ailelerin kaynaşmaları sağlandı.

Kuyucak Belediyesi tarafından hazırlanan hediye çantalarının takdim edilmesinden sonra program sona erdi.

“Her şey çocuklarımızın yüzlerini güldürebilmek için”

Bu şekilde etkinliklerinin devamlı olarak yapıldığını belirten Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Bu Özel çocuklarımızın ve ailelerimizin her zaman yanında olarak destek vermeye devam edeceğiz. Her şey çocuklarımızın yüzünü güldürebilmek için. Kahvaltı programımıza katılan özverili ailelerimize teşekkür ederim” dedi.

