Türkiye’den 2 okul seçildi, birisi Kuşadası’ndan Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi "STEM Okul Elçisi" seçildi

Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi, Avrupa’dan 20, Türkiye’den iki okulun yer aldığı “STEM Okul Elçisi” olarak seçildi.

Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi 20182019 eğitim öğretim yılı süresince gerçekleştirdiği STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) içerikli etkinlikler nedeniyle “European Schoolnet” tarafından “STEM School Label Competent” etiketi ile ödüllendirilmişti.

Bunun üzerine “European Schoolnet” tarafından çeşitli kategorilerde etiket almaya hak kazanan okullar arasından yapılan değerlendirmede, Avrupa’da 20 okul “STEM Okul Elçisi” olarak belirlendi. Türkiye’den sadece 2 okulun yer aldığı elçi okullardan biri Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi oldu.

Bu süreçte “European Schoolnet” yetkilileri ile “STEM Okul Elçisi” seçilen 20 okulun temsilcileri Brüksel’de, 33. Science Projects Workshop in the Future Classroom Lab çalıştayında bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulunup, okul etiketlerini bir üst seviyeye çıkarmak için yapılması gerekenler konuşuldu.

Aydın İl Milli eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ülkemizdeki iki “STEM Okul Elçisi” sinden biri olan Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisemizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi.

AYDIN 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

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