MHP İl Başkanı Pehlivan’dan açıklama “Biz özür dileyecek hiçbir işin içinde olmadık, olmayız”

Aydın’da 5 gün önce CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin’in saldırıya uğramasının ardından eleştirilen MHP’nin Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan sessizliğini bozdu. Adli takibi devam eden bir konuda olay aydınlığa kavuşmadan kendileri hedef alınarak yapılan açıklama ve takınılan tavrın başta Cumhuriyetçi seçmenler olmak üzere demokrasi sevdalılarını hayal kırıklığına uğrattığını ifade eden MHP İl Başkanı Pehlivan, “Hedef saptırma gayretleri boşunadır. Biz özür dileyecek hiçbir işin içinde olmadık, olmayız” dedi.

Konuyla ilgili uzun bir açıklama yapan MHP Aydın İl başkanı Burak Pehlivan, “Türkiye bir yanda içi boş tartışmalarla meşgul edilirken, diğer yanda milli enerjisi ve gelecek hedefleri maalesef tahrip ve tahrif edilmektedir. Çıkar ittifakları, çürük ortaklıklar, çarpık ilişki ve irtibatlar ülkemizi hem zora sokmakta hem de siyasi yozlaşmayı tehlikeli boyutlara taşımaktadır. Türk Milleti ve Aydın’ın yürekli efeleri, gelişmeleri esef ve endişeyle takip etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne karşı tahammülsüzlükleri malum ve merbut olan karanlık niyet sahipleri arkadan dolaşarak, aynı zamanda planlı itibar ve irade suikastleriyle ülkemizin diriliş ve yükseliş ümitlerini köstekleme yarışına girmişlerdir. Bu süreçte malum siyasi parti tamamıyla kontrolden çıkmış, siyasi ahlaktan vahim şekilde savrulmuş, millete aidiyet bilincinden hızla uzaklaşmıştır” diye konuştu.

“Büyük Atatürk’ün kemikleri sızlamaktadır”

Açıklamasına “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin güçlü Türkiye’nin geleceğinin teminatı inancında ve kararlılığında olan Milliyetçi Hareket Partisi; hiçbir şart altında bu zillete ve ülkemize hezimet vaat eden teşebbüs ve girişimlere sessiz ve seyirci kalmayacaktır” sözleriyle sürdüren MHP Aydın İl başkanı Burak Pehlivan, “Görevi, unvanı, siyasi pozisyonu, makamı ve konumu ne olursa olsun, hiç kimse suç işleme özgürlüğüne, suçluyu övme hakkına, ihanete hizmet ve refakat etme tercihine sahip olamayacaktır. Türkiye ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde hesap yapanlar çuvallamaya; oyun kuranlar, senaryo yazanlar melanetlerinde boğulmaya mahkumdur. Aydın için Aydınlı hemşerilerim için tek kelam etmeyen Siyaset Bezirganı Malum il Başkanı için geçtiğimiz günlerde yaşanan olay basının karşısına çıkmasına vesile olmuş, kamuoyun da Aydın ilinde bu İl Başkanın varlığının fark edilmesine neden olmuştur. Camiamızı hedef gösterip kalleşlikten bahsedenler sözümüz size; Belediyelerde, emek üzerinden siyaset yapıp ekmeğinin peşinde olanları iftira atarak, işten çıkarmak kalleşliktir. Kendi yerel iktidarının gücünü kullanarak insanların gelecek, umut ve ekmekleriyle oynamak kalleşliktir. Adli takibi devam eden bir konuda malum Aydın İl Başkanının takındığı tavır, başta Cumhuriyetçi seçmenleri, demokrasi sevdalısı hemşerilerimi hayal kırıklığına uğratmıştır. Adaletin, Türk Milleti adına vereceği karar beklenmeli, olayın aydınlığa kavuşması sürecini aksatacak açıklamalardan kaçınılmalıdır. Hedef saptırma gayretleri boşunadır. MilliyetçiÜlkücü Hareketin mensuplarına hiçbir leke süremezsiniz, süremeyeceksiniz. Hukuk dışı hiçbir olayla ilişkilendiremezsiniz. Biz özür dileyecek hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Güçlü Cumhur İttifakı ilkelerinde siyaset yapmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

AYDIN 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

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