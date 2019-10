Fotokapana takılan görüntüler izleyenleri büyüledi Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda yaşayan yılkı atları ve yaban sığırlarının sayısı her geçen gün artıyor

Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkında yaşayan yılkı atları ve yaban sığırlarının fotokapana takılan görüntüleri izleyenleri büyüledi. Ziyarete kapalı binlerce dönüm alanda yaşayan yabanileşmiş atlar ve sığırların familyasının oldukça genişlediği ve uyuş içinde bölgede yaşadıkları tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından, yaban hayvanlarını izlemek için Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı’na yerleştirilen fotokapanlarla birbirinden güzel görüntüler elde edildi. Bölgede yaşayan yüzlerce yılkı atı ve yabanileşmiş sığırlardan oluşan sürülerin 2019 bahar sezonunu oldukça güzel geçirdikleri ve ergin dişi olan at ve sığırların neredeyse tamamının sağlıklı birer yavru yetiştirdiği tespit edildi.

Bölgede yaşayan yılkı atları ve yaban sığırlarının asırlık geçmişi olmasına rağmen bir bölümünün yaklaşık 95 yıl önce yaşanan mübadele sırasında Rumlar tarafından salıverilen hayvanların soyundan geldiği belirtildi. Boynuz yapısı incelendiğinde 1820 yaşlarında at ve erkek boğaların da görüntüleri fotokapanlar yansıdı. Belli gruplarla dolaşan at ve yaban sığırlarının tamamen yabanileştiği ve bu hayvanların bulunduğu bölgenin de ziyarete kapalı olduğu belirtildi.

Yılın 12 ayında da farklı güzelliklerle dolu harika bir tabiat alanı olan Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı yaz kış ziyaretçilerini tabiatın en güzel halleri ile ağırlarken, her geçen gün sayıları artan milli parkın yılkı atları ile birlikte yaban sığırlarına geyik sürüleri de eklenmeye başladı. Vahşi bir tabiatın hüküm sürdüğü Milli Parkın iç kısımlarında özgür bir şekilde gezerken görüntülenen yaban hayatının fertleri Milli Parka ayrı bir güzellik katıyor.

