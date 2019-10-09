Aydın'da sahte içki operasyonunda 9 gözaltı

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, çeşitli türlerde toplam 16 bin 927 litre sahte içki ile ruhsatsız 4 av tüfeği ve 1'i kurusıkı 2 tabanca ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuyucak ilçesinde sahte içki kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen 16 bin 750 litre şarap, 50 litre rakı, 32 litre votka, 85 litre likör, 24 litre etil alkol, ruhsatsız 4 av tüfeği ile 1'i kurusıkı 2 tabanca, 31 adet mermi ve ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



AYDIN 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 16:15

AKŞAM 18:48

YATSI 20:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.