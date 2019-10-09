Cumhuriyet Tırı Söke’de İlgi Gördü

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ülkenin kurtuluşu için başlattığı Milli Mücadelenin 100. yılı nedeniyle Türkiye yollarında olan Cumhuriyet Tırı Söke’de ziyarete açıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadelenin görsellerle anlatıldığı Cumhuriyet Tırı, Söke Cumhuriyet Meydanında ziyaretçilerini ağırladı. Cumhuriyet Tırı’nın ilk ziyaretçileri arasında Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, Söke CHP Kadın Kolları Başkanı Müjgan Dalgıç başta olmak üzere ADD üyeleri yer aldı.

Vatandaşların oldukça ilgisini çeken Cumhuriyet Tırı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yer aldığı fotoğraflar, çeşitli tarihi yayınlar, kitaplar ve o dönemi anlatan eserler yer alıyor.

AYDIN 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

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