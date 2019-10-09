Şef Lütfi Selek’e 87. yaş sürprizi

Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu kurucu şefi Lütfi Selek’e 87. yaş günü için sürpriz doğum günü düzenledi.

36 yıl önce Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosunu kuran şef Lütfi Selek’e kendi isminin verildiği kültür merkezinde sürpriz doğum günü düzenlendi. Yeni dönem için Koro elemanları ile sohbet ettiği esnada, “İyi ki Doğdun”“ ezgileri eşliğinde doğum günü pastası çalışma salonuna getirildi. Atatür’ün Nazilliye Gelişinin 82. yıl etkinliklerine katılan TRT Sanatçısı Melihat Gülses ve beraberindekilerin de eşlik ettiği sürpriz doğum gününde Şef Lütfi Selek’in 87. yaş günü birlikte söylenen şarkılarla kutlandı.

Lütfi Selek’in yeni yaşını kendisine ait 5 CD den oluşan albüm hediye ederek kutlayan Melihat Gülses “Değerli büyüğümüzün doğum gününde burada olmaktan büyük sevinç ve onur duydum. Nurlarda yatsın onu doğuran ana. Böyle bir hocanız var. Gerçekten çok şanslısınız, öncelikle onu söylemek istiyorum. Doğru ve güzel birikimini yine en yakışır şekilde sizlere aktarmış ve aktarmaya devam ediyor. Allah uzun ve sağlıklı ömürler versin” dedi.

Koro elemanlarına teşekkür eden Selek, “Yeni yaşımda yine hep bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. TSM topluluğumuz benim çocuğum gibi. Bu nedenle bu topluluğun içinde yer alan herkes benim için apayrı öneme sahip. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burası benim hayat kaynağım” ifadelerini kullandı.

Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Koro Şefi Murat Sezar Şef Lütfi Selek’in doğum gününü kutlarken kendisine teşekkür etti. Attığı sağlam temeller sayesinde koronun iki buçuk ay içerisinde 2 konser verdiğini belirten Murat Sezar, emeklerinden dolayı kendisine müteşekkir olduklarını söyledi.

AYDIN 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

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