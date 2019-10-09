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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nazilli Belediyespor - Somaspor: 1-1

DHA

STAT: İlçe

STAT: İlçe
HAKEMLER: Erdoğan Özkaya (xx), Göker Erel (xx), Sabri Üstünel (xx)
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) Sinan (xxx), Mehmet (xx), Polat (xxx), İsmail (xx), Tayfun (xxx), Burak (xx) (Dk. 67 Mert x), Ufukcan (xx) (Dk. 78 Fatih x), Sedat (xxx), Aziz (xx), Yunus (xx) (Dk. 76 Volkan x)
SOMASPOR: Ömer (xx) Erkul (xx), Muhsin (xx), Onur (xxx), Üzeyir (xx), Muhammet (xxx), Ali (xx) (Dk. 63 Hayri x), Yusuf (xx), Mustafa Şengül (xx), Ahmet (xx), Mehmet (xxx) (Dk. 81 Bedirhan x)
GOLLER: Dk. 16 Mehmet (Somaspor) - Dk. 42 Sedat (Nazilli Belediyespor)
SARI KARTLAR: Muhsin, Ömer (Somaspor) Ufukcan, Zekeriya, Polat (Nazilli Belediyespor)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 2 maçını kazanıp liderlik koltuğuna oturan Nazilli Belediyespor evinde Ege temsilcisi Somaspor'la yenişemedi: 1-1. Konuk takım 16'ncı dakikada Mehmet'in golüyle öne geçerken, ev sahibi Nazilli 42'de Sedat'la skoru eşitledi. İkinci yarıda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, taraflar 1'er puanı hanelerine yazdırdı. Nazilli Belediyespor puanını 15'e çıkarıp averajla ilk sıradaki yerini korurken, Somaspor ise 13 puana yükselip 5'inci sırada kaldı.
6'ncı dakikada sol kanattan Mehmet topu ceza alanına ortaladı, Aziz'in şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
15'inci dakikada Sedat'ın pasını alan Mehmet yaklaşık 30 metreden şutunu çekti, top üstten oyun alanını terk etti.
16'ncı dakikada Somaspor öne geçti. Nazilli Belediyespor savunmasını çalımlayıp ceza sahasına giren Mehmet bekletmeden vurdu, ağları sarstı: 0-1.
42'nci dakikada Nazilli Belediyespor beraberliği yakaladı. Ufukcan'ın ara pasında ceza alanına sokulan Sedat düzgün bir vuruşla tabelayı eşitledi: 1-1.
75'inci dakikada Mert'in şutunu Somaspor kalecisi Ömer köşeden son anda çeldi.
80'inci dakikada ceza sahası içinde Mustafa'nın sert şutunu bu kez Nazilli Belediyespor kalecisi Zekeriya köşeden çıkardı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.

AYDIN

09 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:44
  • GÜNEŞ 07:04
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  • İKİNDİ 16:15
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