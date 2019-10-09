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Başkan Atabay, Batmanlı muhtarları ağırladı

İHA

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın daveti üzerinde ilçede ağırlanan Batmanlı muhtarlar, Didim Belediyesini ziyaret etti.

Başkan Atabay, Batmanlı muhtarları ağırladı

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın daveti üzerinde ilçede ağırlanan Batmanlı muhtarlar, Didim Belediyesini ziyaret etti.
Batman’ın Sason ilçesinde 2 dönem Belediye Başkanlığı yapan İrfan Arslan’ın ilçedeki temasları ve Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın daveti üzerine Batman’dan gelen 18 muhtar, Didim Belediyesi tarafından ağırlandı. Meclis toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette muhtarları Başkan Atabay ile başkan yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener ağırladı. Ziyarete Didimli muhtarlar da eşlik etti.
Batman’ın Sason Belediye eski Başkanı İrfan Arslan, ziyarette yaptığı konuşmada “Ülkemizde Kürt’ü, Türk’ü, Alevi ve Sünni’siyle birbirleriyle oturuyor ve birbirine sevgi gösteriyor. Herkes farklı yerden ve kültürde doğabilirdi. Bu bizim seçme hakkımız değil isteyerek ya da tercihen yaptığımız bir şey değil. Ancak günümüze bakıyoruz, ayrıştırmalar oldu ki insanlar birbirinden soğudu. Böyle bir ortamda Didim Belediye Başkanımız kardeşliği, birlikteliği pekiştirmek amacıyla böyle bir program hazırladı. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.
Batman Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Ercan Atay ise Didim ile Batman arasında gönül köprüsünün karşılıklı olması gerektiğini belirterek, Didim’den bir heyeti de Batman’da ağırlamak istediklerini dile getirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Batman’a davet edildikleri bir düğünde çok güzel bir misafirperverlik gördüklerini belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Bir düğün vardı, İrfan Başkanım gelir misin dedi yaz aylarında yoğun olmamıza rağmen hiç düşünmeden gelirim dedim, düğün gibi güzel bir olayın içerisinde olmak tabi çok güzel bir olay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Batman’a gittik, tabi inanılmaz bir misafirperverlik gördük bir çok insan işini bıraktı bizi gezdirdi ve ağırladı, düğüne katıldık tabi hoş bir düğündü oradaki mutluluğu bizde yaşadık, oradakilerle beraber, sonra geri döndük” dedi.
Bu işin bir düğün ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Başkan Atabay, "Hüseyin Başkanın Didim ziyareti esnasında, konuştuk, bir program yaptık şimdi hepimiz bir aradayız,
Ben yapıcı konuşmalarından dolayı Muhtarlar Derneği Başkanına teşekkür ediyorum. Bu ülkede yaşamak bu ülkenin insanı olmak, doğusunda batısında kuzeyinde güneyinde hiç fark etmez çok zor çünkü bu ülkeyi dışarıdan rahat bırakmıyorlar, bırakmamışlardı, bırakmayacaklar görüyoruz, onun için biz doğuda yaşayanımızla batıda yaşayanımızla güneyde yaşayanımızla kuzeyde yaşayanımızla iç içe geçip bir tek vücut olmamız gerekiyor gidebileceğimiz başka bir ülkemiz yok öyle bir coğrafya da yaşıyoruz ki kimse rahat bırakmıyor ,biz nasıl bir toprakların üzerinde yaşadığımızı nasıl bir mozaik olduğumuzu belki de biz farkında değiliz, ama olayların boyutu arttıkça ülkemizde bu huzursuzluklar başladıkça kardeş kavgasını dışarıdan körüklendikçe bizde bir takım şeylerin artık farkına varmaya başladık o yüzden, bu tip organizasyonlar ile yurdumuzun diğer bir köşesinden buraya geliyorsunuz, bizlerin misafiri oluyorsunuz bizde oraya gelip sizlerin misafiri oluyoruz, yarın öbür gün toplanırız, Karadeniz’e gideriz, Marmara’ya gideriz, burada olmak bu havayı soluya bilmek bu düşünceleri gerçekten, içten gelerek söyleyebilmek ve bunu paylaşmak çok önemli ülkemiz gerekten çok zor durumda bir tarafımızdan bir sıkıntı başlıyor hallediliyor, tam bitti diyeceğiz başka taraf dan bir şey başlıyor. Didim öyle bir yer ki 30 yıl önce kalktım İstanbul’dan geldim Didim’de sizlerin hemşerileri burada çok zaten Türkiye’nin her yerinden gelen bir mozaik, ülkemizin 81 vilayetinden burada insan yaşıyor, ama biz burada gerçekten huzur içinde yaşıyoruz, Süryanilerimiz var, Alevilerimiz var, başka etnik kökene mensup arkadaşlarımız var, ama biz ona o şekilde bakmıyoruz, elimizi kaldırdığımız zaten hepimiz tek Allah’a dua ediyoruz onun dışında başka bir şey yok aynı güneş altında ısınıyoruz, aynı yağmurda ıslanıyoruz, bizim ayrışacak neyimiz var, hiçbir şeyimiz yok biz Didim’de bunun örneğini verdiğimizi düşünüyorum, o yüzden bizim burada sıkıntımız yok biz istiyoruz bu Türkiye’ye örmek olsun sizin bu davete icabet etmeniz bizim için çok önemli sağ olun kırmadınız, kalktınız geldiniz, buradaki güzelliği hep beraber yaşıyoruz, bu dostluk köprüsünü kurup bütün Türkiye’ye örnek olmamız lazım bu işlerin devamını BatmanDidim köprüsünü kurarak, devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Batman Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Ercan Atay, Başkan Atabay’a Batman’ın simgesi petrol rafinesi şiltini takdim etti. Başkan Atabay da misafirlerine Didim Belediyesinin hazırladığı hediyeleri verirken, belediye önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.

AYDIN

09 Ekim 2019 Çarşamba

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