Nazilli MYO’da seminerler devam ediyor

“Nazilli MYO Öğrencileri Gelecekle Buluşuyor” ismiyle gerçekleştirilen öğrencisektör temsilcileri buluşmalarının ikincisi, Sümer Kampüsü Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Etkinliğe özel bir bankanın Nazilli Şubesi Müdürü Doğa Erdoğan, yine özel bir bankanın Nazilli Şubesi Müdürü Emre Bahçebakan ve Uğur Soğutma AŞ Genel Müdürü Av.Yusuf Öksüzömer konuşmacı olarak katıldı.

Etkinliğin ilk bölümünde konuşma yapan özel bir bankanın şube müdürlüğünü yapan Doğa Erdoğan, katılım bankacılığının işleyişi, bankacılık sistemindeki yeri ve konvansiyonel bankacılıktan farkları ile bankacılıkta staj fırsatları gibi konularda bilgiler verdi. Sonrasında söz alan bir diğer özel bankanın şube müdürü Emre Bahçebakan, bankacılıkta kariyer imkanları, bankaların personel alım kriterleri, sermaye piyasası kurulu sınavları ve bankalarda staj olanaklarından bahsetti.

Uğur Soğutma AŞ Genel Müdürü Av.Yusuf Öksüzömer ise iş görüşmelerinde dikkat edilmesi gerekenler, kişinin kendisine, doğru bir hedef belirlemesi ve bu yönde çalışmasının önemi gibi hususlarda bilgiler vererek yöneticilikteki deneyimlerini aktardı ve görev yaptığı kuruluşta staj imkanlarından söz etti.

Öğrenci ve öğretim elemanlarının ilgiyle takip ettiği etkinlik; konuşmacıların öğrencilerden gelen soruları cevaplaması ile sona erdi.

AYDIN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 16:14

AKŞAM 18:47

YATSI 20:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.