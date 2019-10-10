ADÜ Tıp Fakültesi’nde beyaz önlük giyme töreni yapıldı

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bu yıl başlayan birinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘Beyaz Önlük Giyme Töreni’ Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Törene, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Fahriye Tosun ve Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Gülriz Çeri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık, “Bizler öğrencilerimiz için en iyisini yapmak istiyoruz. Öğretim üyelerimizin 6 yıllık fakülte hayatınız boyunca ve sonrasında sizlere çok değerli katkılarının olacağına eminim. Beyaz önlük; hekimlik mesleği için dürüstlüğün, aydınlığın, saflığın, alçakgönüllü olmanın, sorumluluğun ve tüm insanlara hizmet aşkının bir sembolüdür. Önlüğünüz kirlense de, önemli olan yüreğinizi ve zihninizi temiz tutarak aklınızı başkasına teslim etmemenizdir. Tek yol göstericinizin, akıl ve bilim olduğunu unutmayın” dedi.

Prof. Dr. Özkısacık, öğrencilere zamanı iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunarak başarılı bir eğitim yılı diledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Tıp Fakültesi birinci sınıfa başlayan öğrencileri tebrik ederek, ekip ruhuyla uyum içinde çalışmanın önemine dikkat çekti. Akyol, dereceye giren öğrenciler; Furkan Altun, Veysel Furkan Karadeli, Burak Emre Tetik’e beyaz önlüklerini giydirdi.

Tören, Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin, birinci sınıfa başlayan öğrencilere beyaz önlüklerini giydirerek tebrik etmelerinin ardından fotoğraf çekimiyle son buldu.

AYDIN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:45

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