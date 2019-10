Aydın’da kamuya açık alanlarda toplantı ve yürüyüşler yasaklandı

Aydın’da Barış Pınarı Harekatı kapsamında kamuya açık alanlarda her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü ile basın açıklaması yapılmasını 15 gün süre ile yasaklandı.

Aydın Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı ile Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının İçişleri Bakanlığınca görevden alınmasını protesto etmek ve bu konularla birlikte kamu açık alanlarda gerçekleştirilecek olan her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma bildiri dağıtma, oturma eylemi vb. her türlü etkinlikler, 10.10.2019 24.10.2019 tarihleri arasında (15 gün süreyle) İlimiz genelinde (il merkezi ve ilçeler dahil) kamu düzeni, genel güvenlik ve asayiş açısından Valilik Makamının 10/10/2019 tarih ve 332 sayılı kararıyla yasaklanmıştır. Kamuoyuna duyurulur” denildi.

