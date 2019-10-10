Başkan Günel, Kuşadaı Gençlikspor’un dayanışma gecesine katıldı Başkan Günel; “Her zaman Kuşadası Gençlikspor’un yanındayım “

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Gençlik Spor Kulübü’nün gecesine katıldı. Başkan Ömer Günel, Kuşadası Gençlik Spor’un geçmişi başarılarla dolu bir takım olduğuna dikkat çekerek “Kuşadası Gençlik Spor’un yanındayım ve görevde olduğum sürece de yanında olmaya devam edeceğim. Kuşadası Gençlik Spor’u ayağa kaldırmak, Kuşadası’nda yaşayan herkesin görevidir” dedi.

Ramada Otel’de düzenlenen Kuşadası Gençlik Spor Gecesi’nde konuşan Kuşadası Gençlik Spor Kulübü Başkanı Yaser Doğan, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek “Bu kulüp hepimizin kulübü. İnşallah sezon sonunda burada şampiyonluk kutlaması yapacağız. Bunun yolu da birlik ve beraberlikten geçer. Kuşadası’nın tüm kurumlarını Kuşadası Gençlik Spor Kulübü’ne sahip çıkmaya davet ediyorum. En büyük destekçimiz Kuşadası Belediyesi” diye konuştu.

Doğan’ın ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Gençlik Spor Kulübü’nün çok köklü bir takım olduğunun altını çizdi. Kuşadası Gençlik Spor’un bugün 1. ligde oynayan pek çok futbolcuya ev sahipliği yaptığını ifade eden Başkan Ömer Günel şöyle konuştu: “Bugün hak ettiği yerde olmayan bu takımımız, heyecanını hala taşıyor. Biz bu takımı daha ileriye götürmenin hesaplarını, planlarını yapıyoruz. Fakat gerçekçi olmak gerektiğini de vurgulamak lazım. Çünkü bildiğimiz yöntemleri tekrarlayarak farklı bir sonuç almayı beklemek nafile bir çabadır. Kuşadası Gençlik Spor’un kendi ayakları üzerinde duracak noktaya gelmesi şarttır. Belediyenin Kuşadasıspor için önemli olduğu doğru. Ancak bu tek başına yeterli olamaz. Kuşadası Gençlik Spor’u ayağa kaldırmak, Kuşadası’nda yaşayan herkesin görevidir.”



Başkan Ömer Günel, Kuşadası Gençlik Spor’un nasıl iyi bir altyapı takımı haline getirilebileceği ile ilgili olarak çalışma yürüttüğünü belirterek “Bugün Belediyemizin şartları dünkü gibi değil ve Gençlik Spor’a verebileceği katkı da sınırlı. Bu nedenle Kuşadası Gençlik Spor’un ihtiyacı olan ekonomiyi düzenli ve istikrarlı bir şekilde yaratmak lazım. İstiyorum ki öyle bir planlama yapalım ki, Kuşadası Gençlik Spor sistemli bir şekilde kendine hedef koysun ve ayağa kalksın. Artık hepinizden Kuşadası Gençlik Spor’u desteklemek için heyecan duymanızı bekliyorum. Bunu yapacağımızdan hiç kuşkum yok. Kuşadası Gençlik Spor’un yanındayım ve görevde olduğum sürece de yanında olmaya devam edeceğim. Tıpkı bu gecenin sloganı gibi ‘Hep beraber, el ele’” diye konuştu.

AYDIN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:45

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