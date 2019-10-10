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Başkan Kaya, Mehmetçiğin zaferi için dua okuttu

İHA

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, tüm ilçede yayın yapan belediye hoparlör sisteminden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması, Mehmetçiğin barış harekatında başarı elde edip sağ salim ülkeye dönmeleri için dua okuttu.

Başkan Kaya, Mehmetçiğin zaferi için dua okuttu

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, tüm ilçede yayın yapan belediye hoparlör sisteminden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması, Mehmetçiğin barış harekatında başarı elde edip sağ salim ülkeye dönmeleri için dua okuttu.
Belediye santralinden emekli imam Ramazan Sert'in okuduğu dualara İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları Hülya Erginer, Ender Yeğen ve Mehmet Güler ile esnaflar ve vatandaşlar eşlik etti.
Başkan Kaya kahraman askerlere dualarıyla destek olmak istediklerini belirterek, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz vatanımızın güvenliği için bölgedeki tüm terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekâtı'nı başlattı. Biz de İncirliova’dan kahraman askerlerimize dualarımızla destek olmak istedik. Belediye hoparlöründen İncirliova halkının katılımıyla askerlerimizin zaferi için duamızı yaptık. Harekata katılan kahraman Mehmetçiklerimize üstün başarılar diliyorum. Yüce Allah askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah ayaklarını taşa değdirmesin. Dualarımız, kalbimiz Mehmetçiklerimizle. Türk Milleti kahraman ordusunun yanındadır. İncirliova kahraman ordusunun yanında” diye konuştu.

AYDIN

10 Ekim 2019 Perşembe

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