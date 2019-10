İtfaiye erleri kendi aralarında topladıkları para ile iki engellinin yüzünü güldürdü

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği bünyesinde faaliyet gösteren itfaiye erleri kendi aralarında topladıkları para ile iki engelli vatandaşa tekerlekli sandalye alarak yüzlerini güldürdü.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, geçirdiği trafik kazası sonrasında Bedensel engelli olarak hayatına devam eden Coşkun Çin ile doğuştan bedensel ve fiziksel engelli Behice Gültekin’e tekerlekli sandalye alan itfaiye erlerine teşekkür etti. İtfaiye Çavuşu Akınsel Kuru’nun çabalarıyla kendi aralarında topladıkları para ile iki engellinin yüzünü güldüren, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekibi engelli vatandaşlara tekerlekli sandalyelerini Nazilli İtfaiye Müdürlüğü'nde teslim etti. Tekerlekli sandalyeyi alan engelli vatandaşların aileleri, anlamlı destekten duydukları memnuniyeti dile getirirken sandalyelerin teslim anına Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürü Murat Aktaş ve İtfaiye Amiri Hasan Kılıç eşlik etti.

Nazilli İtfaiye Amirliğine bağlı itfaiye Çavuşu Akın Sel, insanları mutlu etmek adına projeler geliştirdiklerini belirterek "Bizler her zaman Nazilli halkının hizmetkârıyız. Onlar için varız. Nazilli için neler yapabiliriz. Ne gibi projeler geliştirebiliriz. Her zaman bunları düşünüyoruz. Şehit ailelerimizi, engelli vatandaşlarımızı ve yaşlı insanlarımızı nasıl mutlu ederiz bunun için çabalıyoruz. Bugün de engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye hediye ettik. Onların yüzünü güldürdüysek ne mutlu bize. Bize destek olan Büyükşehir Daire Başkanlığımıza ve Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan'a teşekkür ederiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışarak daha birçok güzel işe imza atacaklarını belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; " Öncelikle Büyükşehir Başkanım Özlem Çerçioğlu Hanımefendiye, daire başkanımıza böylesine güzel çalışkan bir ekip oluşturdukları için Nazillimiz adına Nazilli halkı adına çok teşekkür ediyorum. Nazilli'de yangın ve afetlerde canlarını ortaya koyan bu ekip, Fiziksel yardımların yanı sıra sosyal yardımlarını da projelendirmişler. Bizlerle irtibata geçtiklerinde çok mutlu olduk. Kendilerinden Allah Razı olsun. İnşallah bu projelerin bizler de yanında olacağız. Her zaman söylüyoruz birlikten ve beraberlikten güç kuvvet doğar. Aydın Büyükşehir ile Nazilli Belediyesi birlikte çalışarak daha güzel işlere imza atacak ve Nazilli kazanacaktır. Birlikten kuvvet doğar. Tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.

