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Cumhuriyet tırı Germencik’te ziyarete açıldı

İHA

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, milli mücadelenin 100. yılı münasebetiyle ülke genelinde gezen ve son olarak Germencik'i ziyaret eden Cumhuriyet Tırının açılışını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet tırı Germencik’te ziyarete açıldı

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, milli mücadelenin 100. yılı münasebetiyle ülke genelinde gezen ve son olarak Germencik’i ziyaret eden Cumhuriyet Tırının açılışını gerçekleştirdi.
Atatürkçü Düşünce Derneği Germencik Şubesi’nin katkıları ve Germencik Belediyesi’nin desteği ile Germencik halkıyla buluşan Cumhuriyet Tırına ilgi büyük oldu. Açılış öncesi konuşma yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş kısa bir konuşma yaparak milli mücadelenin önemine değindi. Öndeş “Milli Mücadelenin 100. Yılı münasebetiyle bizleri ziyaret eden Cumhuriyet TIR’ının açılışına hoş geldiniz. Milli mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmak için böyle bir organizasyona imza atan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı ve yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş Suriye’nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatına da değinerek “Allah askerlerimizin yardımcısı olsun, devletimizi, memleketimizi muvaffak etsin” dedi.

Milli Mücadele Döneminin önemine değinen Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, şunları kaydetti:
“Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yaktıkları Milli Mücadele ateşi büyüyerek ülkemizi, milletimizi kurtuluşa eriştirdi. Bu konunun hassasiyeti ve önemini gelecek nesillere aktarmak için bu ve bunun gibi organizasyonlar oldukça önemlidir. Cumhuriyet Tırının açılışı için teşrif eden, burada bulunan herkese teşekkür eder, saygılarımı sunarım” dedi.

AYDIN

11 Ekim 2019 Cuma

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