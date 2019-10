Barış Pınarı Harekatı için dua edilip kurbanlar kesildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' için Aydın’da sabah namazından önce Fetih Suresi okunup namazdan sonra da Mehmetçik için kurbanlar kesildi. Aydın Efeler İlçe Merkezi Yavuz Sultan Selim Camisinde gerçekleştirilen etkinliğe İl Müftüsü Ercan Aksu da katıldı.

Bugün daha erken camide toplanan Mahalle sakinleri sabah namazı öncesi Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekatı’nı başarı ile tamamlaması için okunan Fetih Suresi’ni dinlediler. Aydın’ın en büyük camisinde sabah namazı eda edildikten sonra cami avlusunda kurbanlar kesildi. Mahalle sakini ve mahallede esnaflık yapan Şevket Türk, sefere çıkan Kahraman Türk Ordusu’nun her zaman yanında olduklarını belirterek “Millet olarak hepimiz birer askeriz, istenildiği an silah girmeye hazırız. Şu anda dualarımızla askerimizin yanındayız. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Askerimizin ayağına taş değdirmesin. Sabah namazı öncesi Fetih Suresi’ni okuduk. Namazdan sonra Mehmetçiklerimiz için kurbanlar kesiyoruz. Rabbim askerimizi korusun, biz her zaman dualarla askerimizin yanındayız” dedi.

Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu, Efeler Müftüsü Salih Akçan’ın yanı sıra çok sayıda vatandaşın da katılığı program dua ve kahvaltı ile sona erdi.

