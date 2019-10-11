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YORUM KURALLARINI OKUDUM

“ADÜ Afete Hazırlanıyor” konferansı gerçekleşti

İHA

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen 'ADÜ Afete Hazırlanıyor' konferansı, Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu'nda gerçekleşti.

“ADÜ Afete Hazırlanıyor” konferansı gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen ‘ADÜ Afete Hazırlanıyor’ konferansı, Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu'nda gerçekleşti.
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in ev sahipliğinde gerçekleşen konferansa, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr Ali Akyol, akademik ve idari birim temsilcileri ile öğrenciler katıldı.
Üniversite bünyesinde bir arama kurtarma ekibi kurma konusundaki destek ve çabaları için Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e teşekkürlerini sunan ADÜ Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek, afetlerle ilgili istatistiki verileri aktardı. Doç. Dr. Gerçek konuşmasında “Afetler tüm dünyada insanlığı fiziksel, sosyal, psikolojik ve ekonomik açıdan son derece olumsuz etkileyen olaylardır. Tüm dünyada 4 milyonun üzerinde insan afetlerden etkilenmiş, 1 milyonu aşkın insan can kaybına uğramıştır. Üniversitemizde akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimizden oluşan bir arama kurtarma ekibi oluşturuluyor. Afet noktasına aramakurtarma ve psikososyal destek hizmetlerinin götürülmesi noktasında ADÜ’yü temsil eden bir ekibin olması çok önemli” diyerek Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu ekibine ve konferansa katılım sağlayan herkese teşekkür etti.
Ülkemizin geleceği için canlarını ortaya koyarak mücadele veren Barış Pınarı Harekatı’nın kahramanlarına dualar göndererek sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Bizlerin varlığı için mücadele veren aslanlarımızın tırnaklarına bile taş değmesin. Yüce Allah kahraman ordumuzu muzaffer eylesin, her bir askerimizin yardımcısı olsun” dedi.
Üniversite olarak toplumu ilgilendiren konularda farkındalık oluşturarak toplumsal fayda sağlamayı amaçlayan çalışmalar içinde bulunduklarını, bu projelerden birinin de ADÜ Arama Kurtarma Ekibi oluşturmak olduğunu ifade eden Rektör Aldemir “Büyük bir kamu kurumu olarak Üniversitenin toplumla entegre çalışmalarına bir yenisini daha ekledik. İlimizin 1. derece deprem riski taşıyan bir coğrafya üzerinde bulunması sebebiyle afetler konusunda bilinçli bir toplum oluşmasına öncelik etmeyi amaçlıyoruz. Toplumsal farkındalık oluşturması açısından bu projeyi son derece önemli buluyoruz. Üniversite olarak taşın altına elimizi koyarak üzerimize düşeni yapma gayretindeyiz. İnsani yardım odaklı bu projede emeği geçenleri kutluyorum” diye konuştu.
Afetler sırasında ve sonrasında zamanında yapılan doğru müdahalenin önemini vurgulayan Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay “ Aydın deprem hattında bir il. Böyle bir gerçekle yüz yüzeyiz. Aydın Adnan Menderes Üniversitesini afetler konusunda toplumu bilinçlendirme çalışmaları sebebiyle kutluyor, bu çalışmaların diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek olmasını diliyorum. Özellikle öğrencilerin bu konudaki bilinçlenmelerini önemli buluyorum. Tüm öğrencilerimiz arama kurtarma ekipmanlarıyla ilgili bilgi sahibi olsun. Böylece hedeflenen bilinçlenme, dalga dalga büyüyerek çok daha geniş kitlelere yayılsın” temennisinde bulundu.
Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Jeoloji Mühendisi Koray Çetin Önalan, ‘Aydın’ın Depremselliği ve Deprem Gerçeği’ konusunda gerçekleştirdiği sunumunda deprem mekanizmasını; deprem faylarının kırılması volkan patlaması ya da nükleer patlamalar sonucu oluşan dalgaların, yer yüzeyini sarma olayı olarak tanımladı. Önalan, “Bir yerde yapıya uygun projeniz, alanınız ve malzemeniz varsa ve bunları da denetliyorsanız o binalar yıkılmayacaktır.” ifadelerine yer verdiği sunumunda, paleosismolojik çalışmalar, okyanus kabuğu kıta karşılaştırması, fay çeşitleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi ve afet ve deprem durumları için önerilerde bulunarak sunumunu tamamladı.
ADÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selman Sağlam ‘Depreme Dayanıklı Binalar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler’ konulu sunumunda deprem yönetmeliklerinde benimsenen temel ilkeler hakkında bilgi verdi ve “ Hafif şiddetli depremlerde yapılar hiç hasar görmemeli. Orta büyüklükteki depremlerde yapıların taşıyıcı elemanlarındaki hasarlar sınırlı olmalı ve onarılabilecek düzeyde olmalı. Şiddetli depremlerde ise binalarda kalıcı hasar oluşabilir ancak binadan beklenen, can güvenliğini sağlamasıdır” ifadelerini dinleyicilerle paylaştı. Doç. Dr. Selman Sağlam, geçmişten günümüze yapılan genel tasarım hatalarını görseller ile anlatarak sunumuna son verdi.
Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Veli Tiryaki ‘Birey ve Aileler için Afet Bilinci’ konulu sunumuna AFAD hakkında bilgi vererek başladı. İlk 72 saatin önemine dikkat çeken Tiryaki, bu süreçte kişisel bilginin önemini belirterek yapılması gerekenleri, dikkat edilmesi gereken hususları aktardı.
Program Doç. Dr. Emine Gerçek’in, Koray Çetin Önalan’a, Doç. Dr. Selman Sağlam’a ve Veli Tiryaki’ye teşekkür belgesi vermesi ile sona erdi.

AYDIN

11 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:06
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 16:13
  • AKŞAM 18:46
  • YATSI 20:01
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