Öğrencilerin eserleri belediye meydanında sergilendi

Bölgenin ilk açık alan resim ve müzik şenliği Nazilli Belediye Meydanında Nazilli Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleştirildi.

Nazilli Lisesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Rengarenk Renk Ahenk Şenliği Nazilli Belediye Meydanında gerçekleştirildi. Nazilli Lisesi Öğrencileri tarafından yapılan karakalem, yağlı boya, suluboya ve ahşap yakma tekniği kullanarak yaptıkları eserlerin görücüye çıktığı şenliğin açılışına Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Latif Akgün, Okul Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yapılan çalışmaların daha da profesyonel hale getirilmesi ve çocukların yaşantılarına yansıması dileğinde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Latif Akgün, “Özellikle kültür ve sanatı Nazilli halkıyla buluşturma anlamında belediye meydanımızda gelenekselleştirilmiş olan bu başarılı şenlikte olmaktan mutluluk duyduk. Nazilli Lisesinin Nazilli halkıyla bütünleşen bu etkinliği burada yapmak için emek harcayan öncelikle Okul Müdürümüz Hakan Akarı Öğretmenimize, emeği geçen öğretmenlerimize, bu meydanda bu ortamın oluşmasını sağlayan Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan’a ve en önemlisi bu çalışmalara emek vere sevgili öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Katılımları ile destek veren tüm misafirlerimize ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Öğrencilerin eserlerinden ve sunumu yapılan müzik ve şarkılardan oldukça etkilendiğini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan “Eskilerin güzel bir sözü vardır. Marifet iltifata tabidir diye. Gayet marifetli işler yapmışlar. Hem ses olarak hem görsel olarak çok güzel bir çalışma. Bütünleştirilme oluşturulması da, birbirlerini tamamlayan bir yapı oluşturması da çok çok önemli. Atatürk’ün dediği gibi Sanat bir milletin hayat damarlarından en önemlisidir. Bu nokta da bu hayat damarının en sağlıklı şekilde vazifesini görmesi için Belediye Meydanımızı sizlerle paylaşmaktan, mutluluk ve onur duyuyoruz. Hep böyle güzel işler yapalım, sizlerle paylaşalım. Şu an burada diğer okullarımızın müdürleri de var. Bu tür güzel sanatsal etkinliklerimizde meydanımız her daim sizlerin hizmetine açık. Sizlerin yanında olmaktan, gençlerimizin yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu çalışmaları bizlerle paylaştığınız için ve emeği geçen her kese teşekkür ediyorum” dedi.

